Сійярто заявив, що вкрадені українські гроші – питання національної безпеки Угорщини

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що питання затриманих українських коштів, які перевозили автомобілі Ощадбанку, стосується національної безпеки Угорщини.

Заяву Сійярто у понеділок наводить проурядове видання Magyar Nemzet, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС Угорщини коментував виклик угорського посла до МЗС України через поводження з затриманими українськими інкасаторами.

Угорський міністр заявив, що в українців "спалахнула серйозна паніка після того, як вони були викриті у перевезенні сотень мільйонів євро та сотень мільйонів доларів через Угорщину".

За його словами, "це стало питанням національної безпеки тут, у нас, в Угорщині, що сотні мільйонів євро та сотні мільйонів доларів готівкою, пов'язані з українцями, робили в Угорщині".

"На що вони витратили і на що витрачають цю величезну суму грошей? Чи має це перевезення сотень мільйонів євро та доларів до Угорщини якийсь стосунок до дедалі очевиднішого втручання українців у парламентські вибори в Угорщині? Питання полягає в тому, скільки з цих сотень мільйонів євро та доларів готівкою було витрачено тут, в Угорщині, і в чиїх інтересах це було зроблено", – заявив угорський міністр, повторивши свої минулі маніпулятивні запитання до України.

Сійярто сказав, що українці, викликавши угорського посла, обмежилися лише вимогою повернення грошей, але "не змогли дати відповіді навіть сьогодні на наші запитання".

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна збирається забезпечити відповідальність усіх причетних до вилучення коштів та грубого поводження із затриманими українськими інкасаторами, що вийшло за межі правового поля.

9 березня в МЗС України повідомили, що бійці угорського Антитерористичного центру приїхали затримувати беззбройних українських інкасаторів з БТР, кулеметами і гранатометами.

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів, затриманих разом з цінностями в Угорщині минулого тижня, повернулись в Україну ввечері 6 березня.

