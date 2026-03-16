Оппонент Орбана назвал провокацией инцидент с флагом Украины на митинге оппозиции

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр назвал провокацией появление огромного украинского флага во время шествия в Будапеште 15 марта, организованного его партией.

Об этом Мадяр написал в соцсети Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам Мадяра, развертывание флага было попыткой провластных активистов дискредитировать марш, организованный его политической силой.

"Правящая партия буквально организовала провокацию с фейковым (украинским) флагом с помощью молодежи, которая тесно связана с ними. Может ли эта подлая власть опуститься еще ниже? Может", – написал Мадяр.

Как сообщает издание Telex, событие выглядело как четко скоординированная акция, а не стихийный жест солидарности участников митинга. Около 8-9 человек внезапно вбежали в толпу и по команде развернули флаг длиной 4-5 метров. Одновременно с появлением флага появились люди с камерами, которые снимали событие.

Участники митинга встретили акцию возмущением, пытались вытеснить группу из шествия. Через 1-2 минуты по специальному сигналу (свистку) группа свернула флаг и быстро покинула место происшествия.

Во время разговора с журналистами участники акции с флагом сначала отказывались общаться, но один из молодых людей кратко отметил, что они "выражают солидарность с Украиной".

Акция с украинским флагом длилась всего несколько минут, однако ее массово осветили проправительственные СМИ, намекая, что от марша оппозиционеров не следовало ждать ничего другого.

Политики "Фидес" также поделились этим инцидентом на своих страницах в Facebook. Глава МИД Петер Сийярто написал, что "все говорит само за себя". Он противопоставил фото с митинга партии Орбана, где был развернут большой флаг Венгрии, фотографии с марша "Тисы" с флагом Украины.

Напомним, венгерские власти перед выборами 12 апреля активизировали обвинения в адрес Украины и "Тисы", якобы Киев финансирует оппозиционеров, чтобы лишить власти Виктора Орбана.

После недавнего задержания украинских инкассаторов со стороны венгерских чиновников раздавались требования к Украине объяснить, в чьих интересах перевозились золото и валюта. Сийярто, в частности,намекал, что эти средства были ввезены для финансирования оппозиции.

15 марта в Будапеште состоялись две параллельные демонстрации – партии власти "Фидес" и оппозиционной "Тиса".