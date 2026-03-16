Весняна повінь у Литві: затоплено десятки садиб, рівень води зростає

На заході Литви розпочалася весняна повінь, вода затопила територію площею 4 тисячі гектарів, через що підтопленими опинилися 43 садиби, а 7 доріг стали повністю непроїзними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Незважаючи на розмах стихії, керівник Шилутського району Вітаутас Лаурінайтіс закликав зберігати спокій. За його словами, для цього регіону подібна ситуація – не екстраординарна подія.

Наразі мешканці затоплених сіл залишаються у своїх домівках, ситуація перебуває під контролем місцевої влади.

7 доріг непридатні для руху транспорту, проте ці напрямки підтоплюються щороку.

Фахівці очікують, що рівень води може піднятися ще щонайменше на 1 метр, коли почнеться танення криги на Куршській затоці.

"Наразі Куршська затока повністю скута кригою, люди ще можуть пройти по льоду близько 2 кілометрів від мису Венте. Поки неясно, як зміняться обставини після потепління – усе залежатиме від кількості води та напрямку вітру", – пояснив Лаурінайтіс.

Наприкінці лютого відлига завдала значної шкоди західним регіонам Польщі.

Зазначимо, від зимових штормів сильно постраждали Іспанія та Португалія, там виділяли мільярди євро допомоги.