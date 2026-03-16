Весеннее наводнение в Литве: затоплены десятки домов, уровень воды растет

На западе Литвы началось весеннее наводнение: вода затопила территорию площадью 4 тысячи гектаров, в результате чего под водой оказались 43 дома, а 7 дорог стали полностью непроходимыми.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Несмотря на размах стихии, глава Шилутского района Витаутас Лауринайтис призвал сохранять спокойствие. По его словам, для этого региона подобная ситуация – не экстраординарное событие.

В настоящее время жители затопленных деревень остаются в своих домах, ситуация находится под контролем местных властей.

7 дорог непригодны для движения транспорта, однако эти участки подтапливаются каждый год.

Специалисты ожидают, что уровень воды может подняться еще как минимум на 1 метр, когда начнется таяние льда в Куршском заливе.

"Сейчас Куршский залив полностью покрыт льдом, люди еще могут пройти по льду около 2 километров от мыса Венте. Пока неясно, как изменятся обстоятельства после потепления – все будет зависеть от количества воды и направления ветра", – пояснил Лауринайтис.

В конце февраля оттепель нанесла значительный ущерб западным регионам Польши.

Отметим, что от зимних штормов сильно пострадали Испания и Португалия, там выделили миллиарды евро помощи.