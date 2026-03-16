Водіїв у Молдові закликали не купувати пальне без потреби на тлі близькосхідної кризи

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту закликав власників автомобілів раціонально використовувати пальне на тлі війни на Близькому Сході та не купувати його без потреби.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook 16 березня, повідомляє "Європейська правда".

Жунгієту відзначив, що у зв’язку з ситуацією в енергетиці, спричиненою війною на Близькому Сході, автовласників закликають "раціонально використовувати нафтопродукти".

"Водночас нагадуємо, що норми промислової та пожежної безпеки забороняють продаж та зберігання нафтопродуктів в контейнерах, окрім спеціальних металевих або пластикових, призначених для зберігання бензинових продуктів та належним чином маркованих. Порушення цих правил може спричинити пожежі та вибухи", – застеріг міністр.

Він додав, що економічні оператори не мають права обмежувати об'єм пального, проданого індивідуальному споживачу. "Однак закликаємо споживачів уникати непотрібних закупівель", – зазначив Жунгієту.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Німеччини вирішив, що автозаправні станції по всій країні можуть підвищувати ціни на пальне тільки один раз на день.

На тлі помітного подорожчання пального через війну на Близькому Сході у князівстві Андорра, що між Францією та Іспанією, на заправках побільшало французів, яким виявилось вигідніше заправлятися там.