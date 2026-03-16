Водителей в Молдове призвали не покупать топливо без необходимости на фоне ближневосточного кризиса

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету призвал автовладельцев рационально использовать топливо на фоне войны на Ближнем Востоке и не покупать его без необходимости.

Об этом он написал на своей странице в Facebook 16 марта, сообщает "Европейская правда".

Жунгиету отметил, что в связи с ситуацией в энергетике, вызванной войной на Ближнем Востоке, автовладельцев призывают "рационально использовать нефтепродукты".

"В то же время напоминаем, что нормы промышленной и пожарной безопасности запрещают продажу и хранение нефтепродуктов в контейнерах, кроме специальных металлических или пластиковых, предназначенных для хранения бензиновых продуктов и должным образом маркированных. Нарушение этих правил может привести к пожарам и взрывам", – предупредил министр.

Он добавил, что экономические операторы не имеют права ограничивать объем топлива, продаваемого индивидуальному потребителю. "Однако призываем потребителей избегать ненужных закупок", – отметил Жунгиету.

Напомним, на прошлой неделе правительство Германии решило, что автозаправочные станции по всей стране могут повышать цены на топливо только один раз в день.

На фоне заметного подорожания топлива из-за войны на Ближнем Востоке в княжестве Андорра, расположенном между Францией и Испанией, на заправках стало больше французов, которым оказалось выгоднее заправляться там.