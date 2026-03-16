В Германии отклонили призыв Трампа вместе защищать Ормузский пролив

Правительство Германии отклонило требования президента США Дональда Трампа об участии в операции для защиты Ормузского пролива от иранских атак.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал n-tv со ссылкой на заявление представителя немецкого правительства.

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что НАТО не имеет мандата на проведение операций в Ормузском проливе, ведь Альянс является оборонной структурой.

"Эта война не имеет ничего общего с НАТО. Это не война НАТО", – заявил представитель.

Корнелиус заверил, что Берлин не будет участвовать в военной защите Ормузского пролива.

"Пока эта война продолжается, не будет никакого участия в любых усилиях по удержанию Ормузского пролива открытым военными средствами", – заявил представитель правительства.

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО "ждет очень плохое будущее", если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив. После начала операции США и Израиля Иран фактически заблокировал пролив, через который проходит значительная часть мировой добычи нефти.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что его страна вовлечена в разработку совместного с партнерами плана для разблокирования движения судов через Ормузский пролив, но не в рамках НАТО.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон 9 марта заявил, что Франция может принять участие в международной "защитной" миссии по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе.