ЗМІ: У Польщі неподалік кордону з Білоруссю знайшли уламки невідомого апарата

У Польщі в прикордонному з Білоруссю районі знайшли уламки літаючого апарата невстановленого типу.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, уламки невідомого апарату виявив мешканець села Кшивовєжба – у лісі приблизно за 2 км від домівок. Поки невідомо, чи йдеться про повітряну кулю, чи БпЛА.

Село входить до Влодавського повіту Люблінського воєводства і розташоване приблизно за 25 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Як відомо, час від часу Польща та Литва потерпають від нальотів метеозондів з контрабандою цигарок з Білорусі. Також на територію Польщі іноді залітали БпЛА й ракети, які Росія застосовувала проти України.

Минулого тижня уламки БпЛА знайшли на території шахти в польському Коніні, у центральній частині країни. Неофіційно повідомляють, що це, ймовірно – одна з російських "Гербер", які вторглися в повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня минулого року.

У березні Польща ще на три місяці продовжила дію "буферної зони" у прикордонні з Білоруссю, встановлену для посиленого безпекового контролю.