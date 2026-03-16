СМИ: В Польше недалеко от границы с Беларусью нашли обломки неизвестного аппарата

В Польше в приграничном с Беларусью районе нашли обломки летающего аппарата неустановленного типа.

Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

По информации издания, обломки неизвестного аппарата обнаружил житель села Кшивовежба – в лесу примерно в 2 км от домов. Пока неизвестно, идет речь о воздушном шаре или БПЛА.

Село входит во Влодавский уезд Люблинского воеводства и расположено примерно в 25 километрах от границы с Беларусью.

Как известно, время от времени Польша и Литва страдают от налетов метеозондов с контрабандой сигарет из Беларуси. Также на территорию Польши иногда залетали БпЛА и ракеты, которые Россия применяла против Украины.

На прошлой неделе обломки БпЛА нашли на территории шахты в польском Конине, в центральной части страны. Неофициально сообщают, что это, вероятно – одна из российских "Гербер", которые вторглись в воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года.

В марте Польша еще на три месяца продлила действие "буферной зоны" в приграничье с Беларусью, установленную для усиленного контроля безопасности.