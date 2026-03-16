В Польше рассказали, как перехватили российский самолет над Балтийским морем

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что военные перехватили российский самолет Ил-20 над Балтийским морем в пятницу, 13 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении командования в X.

В ведомстве сообщили, что поднимали польские истребители МиГ-29 для перехвата и сопровождения российского самолета-разведчика из зоны ответственности над Балтийским морем.

W piątek, 13 marca 2026 roku para dyżurna myśliwców MiG-29 ✈️ Sił Powietrznych 🇵🇱 dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim.



Polskie myśliwce… pic.twitter.com/c0pSS7bctr – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 16, 2026

Российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 выполнял свою девятую разведывательную миссию в международном воздушном пространстве в этом году.

Он передвигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером. При этом самолет не нарушил воздушного пространства Польши, сообщили в командовании.

Напомним, в субботу Польша поднимала боевую авиацию из-за массированной комбинированной российской атаки против Украины.

А на прошлой неделе норвежские истребители два дня подряд вылетали для идентификации российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Финнмарком.

В тот же день писали, что испанские истребители перехватили два российских самолета в рамках миссии "Восточный страж".