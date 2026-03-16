Писториус о защите Ормузского пролива: не мы начали эту войну

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг требование президента США Дональда Трампа к европейским союзникам по совместной защите Ормузского пролива, который оказался фактически заблокированным из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого оборонного ведомства приводит DW.

Писториус отметил, что Германия не намерена участвовать в военной операции в Ормузском проливе, однако готова поддержать дипломатические усилия, чтобы обеспечить безопасный проход через него.

"Что (президент США. – Ред.) Дональд Трамп ожидает от нескольких европейских фрегатов в Ормузском проливе, чего не может сделать мощный флот США? Это не наша война, мы ее не начинали", – подчеркнул он.

Министр также добавил, что операция США и Израиля против Ирана началась без каких-либо консультаций с союзниками.

Кроме того, он отверг предупреждение Трампа о том, что НАТО грозит очень мрачное будущее, если государства-члены не придут на помощь США.

По мнению Писториуса, Альянс не распадется из-за таких разногласий.

Напомним, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что его страна вовлечена в разработку совместного с партнерами плана для разблокирования движения судов через Ормузский пролив, но не в рамках НАТО.

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон 9 марта заявил, что Франция может принять участие в международной "защитной" миссии по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе.