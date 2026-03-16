МЗС Литви: НАТО слід розглянути прохання США щодо Ормузької протоки

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що союзникам по НАТО варто розглянути прохання Сполучених Штатів про допомогу у відновленні прохідності Ормузької протоки.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Брюсселі, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Будріс вважає, що НАТО не може відкидати таку ідею.

"Країни НАТО повинні розглянути це питання, якщо таке прохання надійде від США. Нам потрібно оцінити загальну оперативну ситуацію та наші можливості, якими ми могли б допомогти", – вважає глава МЗС Литви.

Він також зазначив, що в минулому подібні ситуації загострювалися до такого ступеня, що була потрібна підтримка союзників та міжнародних організацій.

"Зараз ми бачимо, що США надають підтримку на двосторонній основі. Якщо вони захочуть підтримки такої міжнародної організації, ми, звичайно, розглянемо це", – додав Будріс.

Як відомо, президент США Дональд Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Втім, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучена у розробку спільного з партнерами плану для розблокування руху суден через Ормузьку протоку, але не в межах НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки.

Також забезпечувати прохід Ормузькою протокою відмовилась Іспанія.