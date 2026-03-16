МИД Литвы: НАТО следует рассмотреть просьбу США по Ормузскому проливу

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что союзникам по НАТО стоит рассмотреть просьбу Соединенных Штатов о помощи в восстановлении проходимости Ормузского пролива.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Брюсселе, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис считает, что НАТО не может отвергать такую идею.

"Страны НАТО должны рассмотреть этот вопрос, если такая просьба поступит от США. Нам нужно оценить общую оперативную ситуацию и наши возможности, которыми мы могли бы помочь", – считает глава МИД Литвы.

Он также отметил, что в прошлом подобные ситуации обострялись до такой степени, что требовалась поддержка союзников и международных организаций.

"Сейчас мы видим, что США оказывают поддержку на двусторонней основе. Если они захотят поддержки такой международной организации, мы, конечно, рассмотрим это", – добавил Будрис.

Как известно, президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

Впрочем, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что его страна вовлечена в разработку совместного с партнерами плана для разблокирования движения судов через Ормузский пролив, но не в рамках НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг требование Трампа к европейским союзникам по совместной защите Ормузского пролива.

Также обеспечивать проход через Ормузский пролив отказалась Испания.