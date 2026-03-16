В парламенте Греции одобрили закупку ПВО и модернизацию F-16 на 4 млрд евро

Комитет по вопросам вооружения парламента Греции одобрил закупку многоуровневой системы противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, а также модернизацию 38 истребителей F-16.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Kathimerini.

Общая стоимость обеих программ, по оценкам, составит около 4 млрд евро, из них 3 млрд пойдут на усиление ПВО.

Одобрение финансирования от комитета по вопросам вооружения парламента открывает путь к утверждению этих программ Советом по вопросам национальной безопасности и обороны. После этого инициативы передадут на ратификацию в парламент и согласуют дальнейшие контракты с Генеральным директоратом по вопросам обороны и вооружения.

Согласно плану, многоуровневая противовоздушная оборона "Щит Ахиллеса" будет покрывать всю территорию Греции и функционировать как единая система, способная противостоять баллистическим ракетам, беспилотным самолетам, крылатым ракетам и "блуждающим боеприпасам".

Кроме того, финансирование направят на модернизацию истребителей F-16 Block 50. Греция стремится переоборудовать свой парк F-16 в версию Viper.

О решении об усилении ПВО Греции стало известно после того, как в начале марта иранские беспилотники дважды атаковали британскую авиабазу Акротири на Кипре, который является союзником Афин.

Тогда стало известно, что Греция перебросит батарею Patriot на остров Карпатос в юго-восточной части Эгейского моря для усиления обороны от возможных воздушных атак.

Также министр обороны Греции Никос Дендиас объявил об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр в связи с усилением беспокойства относительно безопасности вокруг средиземноморского острова.