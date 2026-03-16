Президенти Латвії і Литви обговорили пропозицію Макрона щодо ядерного стримування

Президент Литви Гітанас Науседа в понеділок під час телефонної розмови обговорив із президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом пропозицію глави Франції Емманюеля Макрона щодо ядерного стримування.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Як зазначено, в ході розмови Науседа підкреслив, що розширене ядерне стримування з боку США, а також угоди про спільне використання ядерної зброї є основою стримування НАТО.

За його словами, ядерна місія НАТО має плани та можливості для стримування і захисту країн Альянсу від російської ядерної загрози.

"Тим самим ми вітаємо всі кроки союзників, які ускладнюють розрахунки Росії щодо ядерної ескалації в Європі, і ініціатива Франції має ефективно доповнити ядерне стримування НАТО", – наводяться слова литовського президента.

Він також додав, що Литва відкрита для тіснішого діалогу з Францією, щоб краще зрозуміти її доктрину та плани на майбутнє в ядерній сфері. Однак цей діалог не повинен сприйматися як сумнів у надійності ядерної парасольки НАТО.

На початку березня Макрон заявив, що його країна збільшить кількість своїх ядерних боєголовок, і представив ідею створення нової європейської схеми ядерного стримування.

За словами президента, вісім європейських країн: Німеччина, Велика Британія, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція та Данія, – погодилися брати участь у новій схемі.

Відповідно до бачення Макрона, ці країни могли б прийняти французькі стратегічні військово-повітряні сили, які можна було б "розгорнути по всьому Європейському континенту".