Президенты Латвии и Литвы обсудили предложение Макрона о ядерном сдерживании

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник во время телефонного разговора обсудил с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом предложение главы Франции Эммануэля Макрона о ядерном сдерживании.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в ходе разговора Науседа подчеркнул, что расширенное ядерное сдерживание со стороны США, а также соглашения о совместном использовании ядерного оружия являются основой сдерживания НАТО.

По его словам, ядерная миссия НАТО имеет планы и возможности для сдерживания и защиты стран Альянса от российской ядерной угрозы.

"Тем самым мы приветствуем все шаги союзников, которые затрудняют расчеты России относительно ядерной эскалации в Европе, и инициатива Франции должна эффективно дополнить ядерное сдерживание НАТО", – приводятся слова литовского президента.

Он также добавил, что Литва открыта для более тесного диалога с Францией, чтобы лучше понять ее доктрину и планы на будущее в ядерной сфере. Однако этот диалог не должен восприниматься как сомнение в надежности ядерного зонтика НАТО.

В начале марта Макрон заявил, что его страна увеличит количество своих ядерных боеголовок, и представил идею создания новой европейской схемы ядерного сдерживания.

По словам президента, восемь европейских стран: Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания, – согласились участвовать в новой схеме.

Согласно видению Макрона, эти страны могли бы принять французские стратегические военно-воздушные силы, которые можно было бы "развернуть по всему европейскому континенту".