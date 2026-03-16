Польща не братиме участі у місії в Ормузькій протоці – МЗС

Новини — Понеділок, 16 березня 2026, 18:30 — Уляна Кричковська

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключив можливості діалогу зі США щодо питання Ормузької протоки, хоча й наголосив, що Польща не планує брати участь у жодній подібній місії.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Брюсселі, цитує RMF24, пише "Європейська правда".

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у понеділок, 16 березня, висловила думку, що ЄС міг би використати свої місії на Близькому Сході – змінивши їхній мандат – для того, щоб вони могли долучитися до відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

На думку Сікорського, це "цікава пропозиція".

"Президент Трамп звернувся до НАТО по допомогу, але кілька країн НАТО вже відповіли. І щоб було зрозуміло: Польща не планує брати участь у такій місії", – підкреслив польський міністр.

Він зазначив, що Європейський Союз вже має дві місії, які діють у безпосередній близькості від Ормузької протоки. 

"Особисто я вважаю – і вже висловлював цю думку – що було б непогано розпочати діалог з американською стороною щодо гіпотетичних можливих трансформацій цих місій, як це запропонувала висока представниця, коли запанує мир. Однак нам потрібно буде розібратися з величезними заторами по обидва боки протоки", – додав Сікорський.

Як відомо, президент США Дональд Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Втім, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучена у розробку спільного з партнерами плану для розблокування руху суден через Ормузьку протоку, але не в межах НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки.

Також забезпечувати прохід Ормузькою протокою відмовилась Іспанія.

