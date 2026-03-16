Польша не будет участвовать в миссии в Ормузском проливе – МИД

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил возможности диалога с США по вопросу Ормузского пролива, хотя и подчеркнул, что Польша не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас в понедельник, 16 марта, высказала мнение, что ЕС мог бы использовать свои миссии на Ближнем Востоке – изменив их мандат – для того, чтобы они могли присоединиться к восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

По мнению Сикорского, это "интересное предложение".

"Президент Трамп обратился к НАТО за помощью, но несколько стран НАТО уже ответили. И чтобы было понятно: Польша не планирует участвовать в такой миссии", – подчеркнул польский министр.

Он отметил, что у Европейского Союза уже есть две миссии, действующие в непосредственной близости от Ормузского пролива.

"Лично я считаю – и уже высказывал эту мысль – что было бы неплохо начать диалог с американской стороной относительно гипотетических возможных трансформаций этих миссий, как это предложила высокая представительница, когда воцарится мир. Однако нам нужно будет разобраться с огромными заторами по обе стороны пролива", – добавил Сикорский.

Как известно, президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

Впрочем, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна участвует в разработке совместного с партнерами плана по разблокированию движения судов через Ормузский пролив, но не в рамках НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус отклонил требование Трампа к европейским союзникам о совместной защите Ормузского пролива.

Также обеспечивать проход через Ормузский пролив отказалась Испания.