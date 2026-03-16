Трамп: деякі країни не виявляють ентузіазму щодо допомоги у захисті Ормузької протоки

Президент Дональд Трамп визнав, що деякі країни не виявляють ентузіазму щодо надання допомоги у розблокуванні Ормузької протоки і повторив заклик зробити це.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить Reuters.

Трамп хоче, щоб країни допомагали забезпечувати порядок у протоці після того, як Іран фактично заблокував її після початку американо-ізраїльських атак.

"Дехто ставиться до цього з великим ентузіазмом, а дехто – ні. Серед них є країни, яким ми допомагали протягом багатьох-багатьох років. Ми захищали їх від жахливих зовнішніх загроз, але вони не виявили особливого ентузіазму. А рівень ентузіазму для мене має значення", – заявив Трамп під час заходу в Білому домі.

Раніше Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Втім, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучена у розробку спільного з партнерами плану для розблокування руху суден через Ормузьку протоку, але не в межах НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки.

Також забезпечувати прохід Ормузькою протокою відмовилась Іспанія.