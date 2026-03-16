Трамп: некоторые страны не проявляют энтузиазма в отношении помощи по защите Ормузского пролива

Президент Дональд Трамп признал, что некоторые страны не проявляют энтузиазма в отношении оказания помощи по разблокированию Ормузского пролива, и повторил призыв сделать это.

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит Reuters.

Трамп хочет, чтобы страны помогали обеспечивать порядок в проливе после того, как Иран фактически заблокировал его после начала американо-израильских атак.

"Некоторые относятся к этому с большим энтузиазмом, а некоторые – нет. Среди них есть страны, которым мы помогали на протяжении многих-многих лет. Мы защищали их от ужасных внешних угроз, но они не проявили особого энтузиазма. А уровень энтузиазма для меня имеет значение", – заявил Трамп во время мероприятия в Белом доме.

Ранее Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

Впрочем, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна участвует в разработке совместного с партнерами плана по разблокированию движения судов через Ормузский пролив, но не в рамках НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус отклонил требование Трампа к европейским союзникам о совместной защите Ормузского пролива.

Также обеспечивать проход через Ормузский пролив отказалась Испания.