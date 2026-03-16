Уряд Польщі хоче використати кошти ЄС на захист проти дронів попри вето президента

В уряді Польщі заявили, що продовжуватимуть реалізацію планів щодо створення системи протидії дронам за рахунок кредитів ЄС, незважаючи на те, що президент Кароль Навроцький наклав вето на фінансування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Financial Times заявила уповноважена польського уряду щодо програми SAFE Магдалена Собковяк-Чарнецька.

Зокрема, вона запевнила, що вето Навровського не завадить уряду шукати шляхи отримання кредитів ЄС на суму майже 44 млрд євро.

"Рішення президента ніяк не впливає на відносини між польським урядом та (Європейською) Комісією. Єдина зміна полягає в тому, що нам потрібно знайти інший спосіб перерахувати ці кошти в нашу польську систему", зазначила Собковяк-Чарнецька

Проєвропейський уряд прем’єр-міністра Дональда Туска зараз розробляє план перерахування коштів з фонду SAFE до наявного фонду польської армії, що не потребуватиме схвалення Навроцького.

Собковяк-Чарнецька зазначила, що Варшава впевнена, що це дозволить Брюсселю продовжувати майбутні виплати в рамках програми SAFE.

У п’ятницю Європейська комісія заявила, що готова виділити наступного місяця 6,5 млрд євро у вигляді попереднього фінансування в рамках програми SAFE.

Собковяк-Чарнецька розповіла, що ці кошти будуть спрямовані на створення флагманської системи протидії безпілотникам вартістю 3,5 млрд євро, а також на інші проєкти у сфері військового виробництва.

Водночас вона визнала, що все ще залишаються деякі невідомі щодо того, в якій мірі правоохоронні органи можуть витрачати кошти SAFE, окрім військових видатків.

До вето Навроцького уряд Дональда Туска планував виділити частину коштів SAFE на потреби поліції та прикордонників, а також на підтримку інфраструктурних проєктів.

"Наразі нелегко знайти вихід", – сказала вона.

Але вона додала, що правила ЄС дозволяють урядам вносити зміни до своїх інвестиційних планів.

Нагадаємо, програма ЄС SAFE стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

Натомість Навроцький презентував свою версію програми з переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

Після вето польського президента щодо програми SAFE уряд ухвалив постанову про виділення коштів на оборону.

На цьому тлі Туск заявив у неділю про існування реальної загрози виходу Польщі з Європейського Союзу.

