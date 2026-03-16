Правительство Польши хочет использовать средства ЕС на защиту от дронов, несмотря на вето президента

В правительстве Польши заявили, что продолжат реализацию планов по созданию системы противодействия дронам за счет кредитов ЕС, несмотря на то, что президент Кароль Навроцкий наложил вето на финансирование.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Financial Times заявила уполномоченная польского правительства по программе SAFE Магдалена Собковяк-Чарнецкая.

В частности, она заверила, что вето Навроцкого не помешает правительству искать пути получения кредитов ЕС на сумму почти 44 млрд евро.

"Решение президента никак не влияет на отношения между польским правительством и (Европейской) Комиссией. Единственное изменение заключается в том, что нам нужно найти другой способ перечислить эти средства в нашу польскую систему", – отметила Собковяк-Чарнецкая

Проевропейское правительство премьер-министра Дональда Туска сейчас разрабатывает план перечисления средств из фонда SAFE в существующий фонд польской армии, что не потребует одобрения Навроцкого.

Собковяк-Чарнецкая отметила, что Варшава уверена, что это позволит Брюсселю продолжать будущие выплаты в рамках программы SAFE.

В пятницу Европейская комиссия заявила, что готова выделить в следующем месяце 6,5 млрд евро в виде предварительного финансирования в рамках программы SAFE.

Собковяк-Чарнецкая рассказала, что эти средства будут направлены на создание флагманской системы противодействия беспилотникам стоимостью 3,5 млрд евро, а также на другие проекты в сфере военного производства.

В то же время она признала, что все еще остаются некоторые неизвестные относительно того, в какой степени правоохранительные органы могут тратить средства SAFE, кроме военных расходов.

До вето Навроцкого правительство Дональда Туска планировало выделить часть средств SAFE на нужды полиции и пограничников, а также на поддержку инфраструктурных проектов.

"Сейчас нелегко найти выход", – сказала она.

Но она добавила, что правила ЕС позволяют правительствам вносить изменения в свои инвестиционные планы.

Напомним, программа ЕС SAFE стала главным предметом споров между Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

В свою очередь Навроцкий представил свою версию программы по перевооружению "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.

После вето польского президента на программу SAFE правительство приняло постановление о выделении средств на оборону.

На этом фоне Туск заявил в воскресенье о существовании реальной угрозы выхода Польши из Европейского Союза.

