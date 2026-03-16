Трамп оценил готовность Франции оказать помощь в Ормузском проливе на "8 из 10"

Президент Дональд Трамп сдержанно оценил готовность своего французского коллеги Эммануэля Макрона присоединиться к усилиям по обеспечению безопасности судоходства через Ормузский пролив.

Об этом он сказал во время мероприятия в Белом доме в понедельник, 16 марта, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, Макрон ранее заявил, что Франция может принять участие в международной "защитной" миссии по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе.

Трамп заявил, что беседовал с Макроном по этому вопросу.

"По шкале от 0 до 10 я бы оценил его на 8. Не идеально, но это Франция", – сказал американский президент.

Также он заявил, что "не давит" на союзников по поводу Ормузского пролива.

"Моя позиция такова: нам никто не нужен. Мы – самая сильная держава в мире. У нас, бесспорно, самые сильные вооруженные силы в мире. Они нам не нужны. Но интересно: в некоторых случаях я почти делаю это не потому, что они нам нужны, а потому, что хочу узнать, как они реагируют", – добавил Трамп.

Ранее Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

Впрочем, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна участвует в разработке совместного с партнерами плана по разблокированию движения судов через Ормузский пролив, но не в рамках НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг требование Трампа к европейским союзникам о совместной защите Ормузского пролива.

Также обеспечивать проход через Ормузский пролив отказалась Испания.