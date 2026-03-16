Мерц назвал неправильным решение США ослабить санкции в отношении нефти из РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение США временно разрешить закупку российской нефти противоречит интересам Украины и Европы.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит "Укринформ".

Мерц убежден, что санкции против РФ нужно ужесточать.

"Войны в Иране и в Украине связаны между собой. Россия, конечно, очень внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана. Россия воспользуется любой возможностью, чтобы проверить НАТО и ослабить Украину. Поэтому мы считаем неправильным, что Вашингтон ослабил ограничительные меры в отношении продажи российской нефти", – сказал канцлер.

По словам Мерца, нынешние шаги Вашингтона в отношении России "не приведут к устойчивому снижению цен на энергоносители, но для Украины это вредный и неправильный сигнал".

"Это также наносит ущерб нашей европейской безопасности", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая на данный момент уже находится на танкерах в море. В США объяснили такое решение глобальным ростом цен на нефть вследствие войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона.

В украинских дипломатических кругах считают, что решение США о снятии санкций с российской нефти поможет России воевать дольше.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции против российской нефти будут возобновлены, как только завершится кризис на Ближнем Востоке.