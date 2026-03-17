Король Испании признал злоупотребления испанской короны в эпоху колониализма

Король Испании Фелипе VI в понедельник признал злоупотребления в колониальном прошлом своей страны, что стало редким жестом со стороны испанской короны, которая никогда не приносила официальных извинений бывшим колониям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

В период своего расцвета в XVI–XVIII веках Испания правила одной из крупнейших империй в мировой истории, охватывавшей пять континентов, и практиковала принудительный труд, экспроприацию земли и насилие против коренных народов.

Во время визита в археологический музей в Мадриде король сказал, что испанские колониальные законы "преследовали цель защиты. Но на самом деле все сложилось не так, как было запланировано изначально, и было много злоупотреблений".

"Когда мы изучаем определенные вещи по современным критериям, с нашими ценностями, очевидно, что мы не можем гордиться этим. Но мы должны учиться на этом, в его контексте, без чрезмерного морализаторства. Мы должны извлекать уроки через объективный и тщательный анализ", – добавил Фелипе.

Он осмотрел выставку, посвященную коренным женщинам Мексики, в сопровождении мексиканского посла в Испании Кирино Ордаса.

Между Испанией и Мексикой существуют дипломатические напряжения из-за наследия испанского колониального господства.

В 2019 году тогдашний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор попросил испанское правительство и покойного Папу Франциска извиниться перед коренными мексиканцами за преступления, совершенные во время испанского завоевания, часто во имя распространения католицизма и цивилизации.

Пять лет спустя преемница Лопеса Обрадора, Клаудия Шейнбаум, решила не приглашать испанского короля на свою инаугурацию после того, как монарх отказался извиниться за злоупотребления колониальной эпохи.

Напомним, в апреле 2024 года президент Португалии предположил, что страна должна предложить компенсацию бывшим колониям за политику Лиссабона в колониальную эпоху.

В 2023 году король Нидерландов извинился за историческую роль страны в рабстве.