Европейские лидеры предостерегли Израиль от наземной операции в Ливане

Лидеры Франции, Германии, Италии, Великобритании и Канады призвали Израиль воздержаться от наземной операции в Ливане.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Германии, сообщает "Европейская правда".

Лидеры подчеркнули, что масштабная наземная операция Израиля будет иметь разрушительные гуманитарные последствия и может привести к затяжному конфликту.

"Этого необходимо избежать. Гуманитарная ситуация в Ливане, в частности длительное массовое перемещение населения, уже вызывает глубокую обеспокоенность", – заявили лидеры поздно вечером в понедельник в совместном заявлении.

Лидеры призвали представителей Израиля и Ливана к "конструктивному взаимодействию для переговоров об устойчивом политическом решении".

Израиль начал масштабную военную операцию в Ливане в ответ на ракетные обстрелы со стороны поддерживаемой Ираном организации "Хезболла" на фоне американо-израильской войны против Тегерана. По данным местных СМИ, израильские бомбардировки с 3 марта унесли жизни более 800 человек, среди которых более 100 детей. Также сообщается о перемещении более 1 миллиона человек.

За последние 50 лет Израиль несколько раз вторгался в Ливан, в последний раз – в 2024 году в рамках мер по защите своей северной границы с этой страной от ракетных обстрелов.

В понедельник Армия обороны Израиля заявила, что начала "ограниченные и целенаправленные наземные операции" против "ключевых опорных пунктов "Хезболлы" на юге Ливана".

На прошлой неделе ЕС объявил, что предоставит Ливану гуманитарную помощь на сумму 100 млн евро.

Президент США Дональд Трамп, говоря о бомбардировках Ливана, выразил удивление, что люди до сих пор живут в Украине под постоянными обстрелами.