Трамп здивований, що люди живуть в Україні і не певен, що зміг би сам

Президент США Дональд Трамп висловив подив, що люди живуть в Україні під постійними бомбардуваннями, та заявив, що не знає, чи зміг би вчинити так само.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав під час спілкування з пресою 16 березня.

Президент США почав свою думку зі згадки про розмову з людиною, чиї батьки живуть у Лівані.

"Це дуже солідна, заможна людина, чиї батьки мешкають у Лівані. Я запитав: "Справді? Як ви можете жити в Лівані? Ваші батьки живуть..." "О, так, вони там живуть". І з роками вони звикли до того, що там відбуваються бомбардування, але вони пояснили мені, що це насправді інший район Лівану. Це та частина, де перебуває "Хезболла". І вони звикли до цього, мабуть", – сказав президент США.

Потім він раптово перевів оповідь до України.

"Не знаю. Тобто, люди живуть в Україні. Можна було б подумати, що вони не жили б в Україні, але вони живуть в Україні. Не знаю, чи я б так зробив, але вони живуть в Україні. Вони живуть у Лівані", – продовжив висловлювати подив лідер США.

За даними ЗМІ, Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України, оскільки тепер він зосереджується на Ірані.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наполягає на необхідності зустрічі з Трампом, оскільки "є деякі питання, які не стоять на місці".

Минулого тижня Зеленський заявляв, що Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни, однак місце зустрічі та час досі не узгоджені через різні позиції США та Росії.