Неподалік від аеропорту Франкфурта серед ночі застрелили двох людей

У ніч проти вівторка в німецькому Раунгаймі, що поруч з аеропортом Франкфурта, у бістро застрелили двох людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За попередніми даними, близько 3:45 озброєна особа увійшла до бістро і відкрила вогонь по двох людях. Обоє померли від отриманих поранень ще на місці.

За даними поліції, злочинець втік. Зараз триває його розшук.

Територія навколо бістро оточена. Пошуки стрільця ведуть сили численних поліцейських підрозділів. До пошуків також залучено вертоліт.

Слідчі повідомили, що на цей момент надати додаткову інформацію неможливо.

За словами представника поліції, обставини, що призвели до смертельних пострілів, поки що залишаються повністю нез'ясованими.

Раунгайм розташований поруч з аеропортом Франкфурта, який є найбільшим летовищем Німеччини та одним із найзавантаженіших у Європі.

Нагадаємо, у січні у Чехії сталася стрілянина в будівлі міськради, двоє людей загинули, шестеро були поранені.

Восени у Вашингтоні біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії зазнали вогнепальних поранень.



