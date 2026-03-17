Недалеко от аэропорта Франкфурта посреди ночи застрелили двух человек

В ночь на вторник в немецком Раунхайме, расположенном рядом с аэропортом Франкфурта, в бистро застрелили двух человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По предварительным данным, около 3:45 вооруженный человек вошел в бистро и открыл огонь по двум людям. Оба скончались от полученных ранений еще на месте.

По данным полиции, преступник скрылся. Сейчас ведется его розыск.

Территория вокруг бистро оцеплена. Поиски стрелка ведут силы многочисленных полицейских подразделений. К поискам также привлечен вертолет.

Следователи сообщили, что на данный момент предоставить дополнительную информацию невозможно.

По словам представителя полиции, обстоятельства, приведшие к смертельным выстрелам, пока остаются полностью невыясненными.

Раунхайм расположен рядом с аэропортом Франкфурта, который является крупнейшим аэропортом Германии и одним из самых загруженных в Европе.

