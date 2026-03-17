Группа стран НАТО разрабатывает новый механизм финансирования для совместных оборонных закупок

Ряд государств НАТО обсуждают создание нового механизма, направленного на повышение оборонной способности путем совместных закупок.

Об этом говорится в совместном заявлении Финляндии, Нидерландов и Великобритании, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, группа союзников по НАТО – Финляндия, Нидерланды и Великобритания – вместе с другими партнерами во вторник объявляют, что они изучают возможность создания до 2027 года нового механизма финансирования.

Его цель – объединение спроса, стимулирование совместных закупок, ускорение инвестиций в оборону и увеличение доступности критически важных ресурсов, таких как боеприпасы, по мере усиления совместных обязательств в сфере обороны и безопасности.

"Сотрудничая с партнерами и существующими международными институтами, а также дополняя инициативы НАТО и ЕС, этот механизм должен быть направлен на укрепление коллективного сдерживания, расширение оборонно-промышленного потенциала и повышение оборонной способности путем совместных закупок", – говорится в заявлении.

"Этот механизм предлагает новый способ оборонного сотрудничества с европейскими партнерами и открыт для западных партнеров-единомышленников как в составе ЕС, так и вне его", – прокомментировал министр финансов Нидерландов Элко Хейнен.

В феврале стало известно, что премьер Великобритании Кир Стармер выступит с предложением для союзников Британии создать совместную инициативу содействия перевооружению.

Британский премьер также выражал интерес в возобновлении переговоров о присоединении Британии к европейской программе SAFE, первые попытки которых закончились неудачей.