У ЄС кажуть, що останнім часом не дуже розуміють кроки США

Європейський Союз почав враховувати непередбачуваність Сполучених Штатів через рік після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому.

Про це заявила у вівторок глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас в інтерв’ю Reuters, пише "Європейська правда".

У своїй заяві Каллас підкреслила труднощі, з якими стикаються союзники в контексті останніх зовнішньополітичних кроків США.

"Звичайно, ми є союзниками Америки, але останнім часом ми не дуже розуміємо їхні кроки", – сказала Каллас.

"Я думаю, що після цього року стало цілком зрозуміло, що слово, яке ми маємо брати до уваги, – це непередбачуваність. Тож зараз ми більш спокійні, оскільки очікуємо, що непередбачувані речі траплятимуться постійно, і сприймаємо це таким, як є, зберігаємо холодний розум, залишаємося спокійними та зосередженими", – додала вона.

