В ЕС говорят, что в последнее время не очень понимают шаги США

Европейский Союз начал учитывать непредсказуемость Соединенных Штатов через год после возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом заявила во вторник глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

В своем заявлении Каллас подчеркнула трудности, с которыми сталкиваются союзники в контексте последних внешнеполитических шагов США.

"Конечно, мы являемся союзниками Америки, но в последнее время мы не очень понимаем их шаги", – сказала Каллас.

"Я думаю, что после этого года стало вполне понятно, что слово, которое мы должны принимать во внимание, – это непредсказуемость. Поэтому сейчас мы более спокойны, поскольку ожидаем, что непредсказуемые вещи будут случаться постоянно, и воспринимаем это таким, как есть, сохраняем холодный ум, остаемся спокойными и сосредоточенными", – добавила она.

