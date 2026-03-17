Еврокомиссар по вопросам обороны объяснил, для чего ЕС нужна общая армия

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС нуждается в общей армии из-за сокращения военного присутствия США на европейском континенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", еврокомиссар сказал в интервью изданию Tagesspiegel.

Кубилюс пояснил, что замена американского контингента в Европе национальными армиями 27 стран-членов ЕС будет неэффективной, поэтому блок должен рассмотреть идею создания единых вооруженных сил.

"США сейчас обеспечивают силы быстрого реагирования в Европе – высокомобильные силы численностью от 80 до 100 тысяч солдат. Мы не можем просто заменить их 27 национальными миниармиями. Мы должны наконец провести открытую дискуссию о том, как мы можем создать развернутые европейские силы быстрого реагирования", – пояснил еврокомиссар.

На вопрос о том, не будет ли такой проект дублировать функции НАТО, он заявил, что между ЕС и Альянсом нет военной конкуренции. По словам Кубилюса, единые европейские силы реагирования прежде всего должны преодолеть проблему фрагментации сил.

"Сегодня ЕС имеет 27 армий, 27 оборонных политик и 27 бюджетов. Представьте, что каждый из 50 штатов США имел бы собственную армию, а на федеральном уровне не было бы единой структуры. Были бы они тогда военной сверхдержавой? Абсолютно нет. И безопасность Европы также возрастет, когда мы создадим больше единства", – добавил чиновник.

Напомним, в январе еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс выдвинул идею создания совместных вооруженных сил, которые в перспективе могли бы заменить американские войска в Европе.

Это произошло после того, как в конце октября Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Командование армии США в Европе и Африке подтвердило планы передислоцировать часть военного контингента из европейских стран, сказав, что о выводе войск речь не идет.