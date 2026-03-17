Каллас призвала США и Израиль завершить войну на Ближнем Востоке

Главный дипломат ЕС Кайя Каллас обратилась к США и Израилю с призывом остановить военные действия на Ближнем Востоке и рассказала, что Евросоюз консультируется со странами региона о вариантах завершения конфликта.

Об этом Каллас заявила в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности заявила, что блок готов помочь "дипломатически объединить стороны, чтобы остановить эту войну".

"Мы консультировались со странами региона, такими как страны Персидского залива, Иордания, Египет, относительно того, можем ли мы также предложить Ирану, Израилю и США варианты выхода из этой ситуации, чтобы все сохранили свою репутацию", – сказала Каллас, не предоставив подробностей относительно этих переговоров.

Дипломат отметила, что война на Ближнем Востоке уже имеет значительное влияние на Европу, в частности из-за повышения цен на энергоносители, вызванные блокированием Ормузского пролива Ираном.

Каллас предложила дипломатическое посредничество ЕС в разблокировании пролива. Ранее дипломат выдвинула идею миссии для разблокирования Ормузского пролива, аналогичную Черноморской зерновой инициативе между Турцией, Россией, Украиной и ООН, которая позволяет безопасно экспортировать украинский урожай несмотря на войну.

Как известно, президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

Правительства Германии и Испании отвергли требование Трампа к европейским союзникам по совместной защите Ормузского пролива.