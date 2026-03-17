Генпрокуратура Молдови порушить кримінальну справу через забруднення Дністра

Генеральна прокуратура Молдови повідомила, що порушить кримінальну справу для розслідування масштабного забруднення річки Дністер нафтопродуктами внаслідок російського удару по гідроелектростанції в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві прокуратури, розміщеній у Facebook.

У відомстві послалися на рішення уряду від 15 березня про запровадження режиму екологічної небезпеки в басейні річки Дністер.

"Право на здорове довкілля закріплено у статті 37 Конституції. Крім того, національне законодавство забезпечує захист усіх водних ресурсів країни, забороняючи скидання нафтопродуктів або інших забруднювальних речовин у водойми", – заявили в прокуратурі.

Там запевнили, що вживатимуть усіх передбачених законом заходів для повного й об’єктивного розслідування обставин забруднення Дністра.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду у понеділок заявила, що причиною забруднення Дністра став удар РФ по гідроелектростанції в українському Новодністровську 7 березня. Вона звинуватила у надзвичайній ситуації Росію.

Молдовський прем’єр-міністр Александру Мунтяну оголосив 13 березня, що Молдова звернулась за допомогою до ЄС через забруднення річки Дністер.

Як повідомляла "Європейська правда", 17 березня Молдова викликала російського посла через забруднення Дністра. На зустрічі йому вручили пляшку із забрудненою водою з річки.