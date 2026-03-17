Генпрокуратура Молдовы возбудит уголовное дело из-за загрязнения Днестра

Генеральная прокуратура Молдовы сообщила, что возбудит уголовное дело для расследования масштабного загрязнения реки Днестр нефтепродуктами в результате российского удара по гидроэлектростанции в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении прокуратуры, размещенном в Facebook.

В ведомстве сослались на решение правительства от 15 марта о введении режима экологической опасности в бассейне реки Днестр.

"Право на здоровую окружающую среду закреплено в статье 37 Конституции. Кроме того, национальное законодательство обеспечивает защиту всех водных ресурсов страны, запрещая сброс нефтепродуктов или других загрязняющих веществ в водоемы", – заявили в прокуратуре.

Там заверили, что будут принимать все предусмотренные законом меры для полного и объективного расследования обстоятельств загрязнения Днестра.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду в понедельник заявила, что причиной загрязнения Днестра стал удар РФ по гидроэлектростанции в украинском Новоднестровске 7 марта. Она обвинила в чрезвычайной ситуации Россию.

Молдавский премьер-министр Александру Мунтяну объявил 13 марта, что Молдова обратилась за помощью к ЕС из-за загрязнения реки Днестр.

Как сообщала "Европейская правда", 17 марта Молдова вызвала российского посла из-за загрязнения Днестра. На встрече ему вручили бутылку с загрязненной водой из реки.