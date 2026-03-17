Опитування: більшість британців проти участі країни в операції США проти Ірану

У суспільстві Великої Британії розділилися думки стосовно позиції прем’єр-міністра Кіра Стармера щодо американсько-ізраїльської військової кампанії проти Ірану.

Про це свідчить опитування YouGov для Sky News, пише "Європейська правда".

За даними опитування, 41% респондентів вважають, що прем'єр-міністр погано відреагував на дії США проти Тегерана, а 37% – що добре.

Як зазначається, 70% опитаних – проти вступу Великої Британії у військову операцію США проти Ірану, й лише 17% підтримують таке рішення.

Респонденти також думають, що американський президент Дональд Трамп помилився, розпочавши військові дії проти Ірану: 57% вважають, що президент США помилився, і лише 18% – що він мав рацію.

Також, як свідчить опитування, лише 11% вважають, що дії США проти Ірану зроблять світ безпечнішим, тоді як на думку 34% опитаних, це зробить світ менш безпечним. Ще 37% відповіли, що це не матиме істотного впливу.

Нагадаємо, 7 березня Трамп розкритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану. Так він прокоментував рішення Британії підготувати авіаносець HMS Prince of Wales до відправки на Близький Схід.

Перед початком операції США проти Ірану Велика Британія спершу відмовила Вашингтону в дозволі на проведення ударів з таких баз, як Дієго-Гарсія та Ферфорд, посилаючись на міжнародне право. Однак згодом прем'єр-міністр Кір Стармер поступився і сказав, що дозволить США доступ до Дієго-Гарсії для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

У понеділок, 16 березня, американський президент знову заявив, що він "незадоволений" британським прем’єр-міністром за те, що той спочатку відмовився відправити військову техніку на Близький Схід, коли почалася американо-ізраїльська операція проти Ірану.

