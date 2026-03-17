Опрос: большинство британцев против участия страны в операции США против Ирана

В обществе Великобритании разделились мнения относительно позиции премьер-министра Кира Стармера по американо-израильской военной кампании против Ирана.

Об этом свидетельствует опрос YouGov для Sky News, пишет "Европейская правда".

По данным опроса, 41% респондентов считают, что премьер-министр плохо отреагировал на действия США против Тегерана, а 37% – что хорошо.

Как отмечается, 70% опрошенных – против вступления Великобритании в военную операцию США против Ирана, и только 17% поддерживают такое решение.

Респонденты также думают, что американский президент Дональд Трамп ошибся, начав военные действия против Ирана: 57% полагают, что президент США ошибся, и только 18% – что он был прав.

Также, как свидетельствует опрос, только 11% считают, что действия США против Ирана сделают мир безопаснее, тогда как по мнению 34% опрошенных, это сделает мир менее безопасным. Еще 37% ответили, что это не окажет существенного влияния.

Напомним, 7 марта Трамп раскритиковал Британию за якобы запоздалые решения, когда, по его словам, США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана. Так он прокомментировал решение Британии подготовить авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток.

Перед началом операции США против Ирана Великобритания сначала отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Фэрфорд, ссылаясь на международное право. Однако впоследствии премьер-министр Кир Стармер уступил и сказал, что позволит США доступ к Диего-Гарсии для "конкретных и ограниченных оборонительных целей".

В понедельник, 16 марта, американский президент вновь заявил, что он "недоволен" британским премьер-министром за то, что тот сначала отказался отправить военную технику на Ближний Восток, когда началась американо-израильская операция против Ирана.

