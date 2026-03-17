Канада відкинула можливість участі в потенційній місії в Ормузькій протоці

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила, що її країна не має наміру долучатися до військових операцій проти Ірану.

Про це вона сказала в інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Ананд заявила, що з Канадою не проводилися консультації перед початком наступальної операції.

Відтак вона наголосила, що країна не брала в ній участі і "не має наміру брати участь".

Міністерка акцентувала, що діяльність союзників по НАТО спрямована "на захист та стримування".

"Це ті принципи, яких ми будемо дотримуватися, приймаючи всі рішення разом із нашими союзниками по НАТО", – зазначила Ананд.

Вона додала, що Канада співпрацює з невеликою групою країн з метою сприяння деескалації та захисту життя цивільного населення й інфраструктури.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Дональд Туск відкинув можливість участі польських військових у потенційній місії в Ормузькій протоці.

У ВМС Фінляндії пояснили, що не можуть надіслати військові кораблі в Ормузьку протоку за запитом США, оскільки мають вкрай обмежені ресурси.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки.