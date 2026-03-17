Канада отвергла возможность участия в потенциальной миссии в Ормузском проливе
Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что ее страна не намерена участвовать в военных операциях против Ирана.
Об этом она сказала в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".
Ананд заявила, что с Канадой не проводились консультации перед началом наступательной операции.
Поэтому она подчеркнула, что страна не принимала в ней участия и "не намерена участвовать".
Министр акцентировала, что деятельность союзников по НАТО направлена "на защиту и сдерживание".
"Это те принципы, которых мы будем придерживаться, принимая все решения вместе с нашими союзниками по НАТО", – отметила Ананд.
Она добавила, что Канада сотрудничает с небольшой группой стран с целью содействия деэскалации и защиты жизни гражданского населения и инфраструктуры.
Напомним, премьер Польши Дональд Туск отверг возможность участия польских военных в потенциальной миссии в Ормузском проливе.
В ВМС Финляндии объяснили, что не могут направить военные корабли в Ормузский пролив по запросу США, поскольку имеют крайне ограниченные ресурсы.
Министр обороны Германии Борис Писториус отверг требование Трампа к европейским союзникам о совместной защите Ормузского пролива.