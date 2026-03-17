Канада отвергла возможность участия в потенциальной миссии в Ормузском проливе

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что ее страна не намерена участвовать в военных операциях против Ирана.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Ананд заявила, что с Канадой не проводились консультации перед началом наступательной операции.

Поэтому она подчеркнула, что страна не принимала в ней участия и "не намерена участвовать".

Министр акцентировала, что деятельность союзников по НАТО направлена "на защиту и сдерживание".

"Это те принципы, которых мы будем придерживаться, принимая все решения вместе с нашими союзниками по НАТО", – отметила Ананд.

Она добавила, что Канада сотрудничает с небольшой группой стран с целью содействия деэскалации и защиты жизни гражданского населения и инфраструктуры.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск отверг возможность участия польских военных в потенциальной миссии в Ормузском проливе.

В ВМС Финляндии объяснили, что не могут направить военные корабли в Ормузский пролив по запросу США, поскольку имеют крайне ограниченные ресурсы.

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг требование Трампа к европейским союзникам о совместной защите Ормузского пролива.