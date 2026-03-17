У Фінляндії пояснили, чому не можуть надіслати судна в Ормузьку протоку

У ВМС Фінляндії пояснили, що не можуть надіслати військові кораблі в Ормузьку протоку за запитом США, оскільки мають вкрай обмежені ресурси.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Заклики президента США Дональда Трампа до союзників про допомогу в гарантуванні безпеки Ормузької протоки викликали бурхливі дискусії в Європі. Однак, за словами фінських ВМС, Фінляндія може мало що запропонувати в цій сфері.

Три кораблі країни, що класифікуються як протимінні судна, спроєктовані спеціально для умов Балтійського моря і не можуть бути залучені за його межами, зазначає Аннеле Апаякарі, речниця ВМС Фінляндії.

"Вони побудовані для фінських умов", – сказала вона, додавши, що кораблі були побудовані для національної оборони, коли Фінляндія ще не була членом НАТО.

За словами Апаякарі, раніше мінний загороджувач "Пох'янмаа" мав можливість брати участь у більш масштабних міжнародних місіях, але він був виведений з експлуатації.

Фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що участь у гарантуванні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом Фінляндії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки.

Раніше Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.