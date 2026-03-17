Крупнейший железнодорожный оператор Германии выплатил 156 млн евро компенсации за задержки

Крупнейший немецкий железнодорожный перевозчик – Deutsche Bahn (DB) – в 2025 году выплатил 156,1 млн евро компенсаций в связи с многочисленными задержками и отменами поездов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как рассказал глава подразделения междугородних перевозок DB Михаэль Петерсон, эта сумма примерно на 41 млн евро меньше, чем в 2024 году, но в три раза больше, чем в 2019-м.

"Мы предполагаем, что это, в частности, связано с тем, что в прошлом году не было крупных исключительных событий, таких как забастовки", – признал Петерсон.

Тем не менее, эти расходы составляют значительное финансовое бремя для концерна, добавил он.

Deutsche Bahn обязана компенсировать ущерб пассажирам в случае сильной задержки или отмены поездов дальнего следования.

Кроме того, продолжил Петерсон, серьезные проблемы для графика движения поездов создают строительные и ремонтные работы железнодорожной инфраструктуры.

Закрытие того или иного участка на несколько недель означает многомиллионные финансовые потери, рассказал он.

По данным Петерсона, подразделение поездов дальнего следования в 2025 году заплатило на 300 млн евро больше за пользование железнодорожными путями.

Напомним, в сентябре прошлого года министр транспорта Германии Патрик Шнидер установил новые целевые показатели для услуг железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, которые оказались менее амбициозными, чем ранее.

Deutsche Bahn годами постоянно отстает от собственных целей по пунктуальности. В первом полугодии 2025 года только 63% поездов дальнего следования прибывали с опозданием не более 15 минут.

Ранее сообщалось, что Deutsche Bahn закончила 2024 год с убытком в 1,8 млрд евро.