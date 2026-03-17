Президент Фінляндії пояснив, чому Європа не поспішає допомагати Трампу

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що небажання європейських країн відгукнутись на прохання глави Білого дому Дональда Трампа допомогти із захистом Ормузької протоки пов’язано з тим, що США не проконсультувалися з союзниками перед початком воєнних дій проти Ірану.

Заяву фінського президента наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".

Його коментар стосувався попередження Трампа про те, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Однак після цієї заяви американського президента низка європейських країн відмовились від участі у потенційній місії.

"Якщо партнерів не інформують заздалегідь і не попереджають про майбутні події, підхід буде іншим", – сказав Стубб.

Водночас раніше він підкреслив, що заяви Трампа потрібно сприймати серйозно.

"Ті країни, які можуть і хочуть допомогти США, повинні це зробити", – додав президент Фінляндії.

Стубб також відзначив різницю в підході США порівняно з попередніми конфліктами.

"У Лівії, Іраку та Афганістані США консультувалися з міжнародними інститутами або союзниками. Зараз ситуація інша", – пояснив президент Фінляндії.

На думку Стубба, зараз вкрай важливо знову переконати Трампа в необхідності співпраці з Європою.

Фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що участь у гарантуванні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом Фінляндії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки.