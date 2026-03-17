Президент Финляндии объяснил, почему Европа не спешит помогать Трампу

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нежелание европейских стран откликнуться на просьбу главы Белого дома Дональда Трампа помочь с защитой Ормузского пролива связано с тем, что США не проконсультировались с союзниками перед началом военных действий против Ирана.

Заявление финского президента приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий касался предупреждения Трампа о том, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

Однако после этого заявления американского президента ряд европейских стран отказались от участия в потенциальной миссии.

"Если партнеров не информируют заранее и не предупреждают о предстоящих событиях, подход будет другим", – сказал Стубб.

В то же время ранее он подчеркнул, что заявления Трампа нужно воспринимать серьезно.

"Те страны, которые могут и хотят помочь США, должны это сделать", – добавил президент Финляндии.

Стубб также отметил разницу в подходе США по сравнению с предыдущими конфликтами.

"В Ливии, Ираке и Афганистане США консультировались с международными институтами или союзниками. Сейчас ситуация другая", – пояснил президент Финляндии.

По мнению Стубба, сейчас крайне важно снова убедить Трампа в необходимости сотрудничества с Европой.

Финский министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом Финляндии.

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг требование Трампа к европейским союзникам о совместной защите Ормузского пролива.