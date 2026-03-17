Прем'єр Ірландії став на захист Стармера на зустрічі з Трампом

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін в ході зустрічі з президентом США Дональдом Трампм став на захист очільника уряду Британії Кіра Стармера, який останнім часом зазнає регулярної критики з боку глави Білого дому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Трамп заявив у вівторок, що "розчарований" у Стармері за те, що той не направив тральщики в Ормузьку протоку і не надав іншої підтримки війні в Ірані.

"Він (Стармер. – Ред.) дуже хороша людина з прекрасною родиною… але він, він не досягає результатів", – сказав Трамп.

Мартін заступився за прем'єр-міністра Великої Британії, сказавши: "Незважаючи на те, що сталося, трансатлантичні відносини між Європою та США дуже, дуже важливі з цілої низки питань, і я думаю, що у нас були проблеми протягом останнього року чи двох, але ми їх владнали".

Мартін сказав, що багато європейських лідерів взаємодіяли зі США щодо нещодавнього питання торговельних суперечок.

"У нас є точка дотику між Європою та США, і я думаю, що ми зможемо знайти її знову", – сказав очільник уряду Ірландії.

Він також додав, що Стармер багато зробив для перезавантаження ірландсько-британських відносин.

"Я просто хочу офіційно зафіксувати це, але я дійсно вважаю, що він дуже щира, розсудлива людина, з якою, як мені здається, у вас є можливість налагодити відносини – ви ладнали з ним і раніше", – зауважив Мартін.

Нагадаємо, від початку операції в Ірані президент США Дональд Трамп також спрямував хвилю критики на британського прем’єра Кіра Стармера та Британію за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

7 березня Трамп розкритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану. Так він прокоментував рішення Британії підготувати авіаносець HMS Prince of Wales до відправки на Близький Схід.