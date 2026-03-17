Премьер-министр Ирландии встал на защиту Стармера на встрече с Трампом

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом встал на защиту главы британского правительства Кира Стармера, который в последнее время регулярно подвергается критике со стороны главы Белого дома.

Трамп заявил во вторник, что "разочарован" в Стармере за то, что тот не направил тральщики в Ормузский пролив и не оказал другой поддержки войне в Иране.

"Он (Стармер. – Ред.) очень хороший человек с прекрасной семьей… но он, он не достигает результатов", – сказал Трамп.

Мартин встал на защиту премьер-министра Великобритании, сказав: "Несмотря на то, что произошло, трансатлантические отношения между Европой и США очень, очень важны по целому ряду вопросов, и я думаю, что у нас были проблемы в течение последнего года или двух, но мы их уладили".

Мартин сказал, что многие европейские лидеры взаимодействовали с США по поводу недавних торговых споров.

"У нас есть точка соприкосновения между Европой и США, и я думаю, что мы сможем найти ее снова", – сказал глава правительства Ирландии.

Он также добавил, что Стармер многое сделал для перезагрузки ирландско-британских отношений.

"Я просто хочу официально зафиксировать это, но я действительно считаю, что он очень искренний, рассудительный человек, с которым, как мне кажется, у вас есть возможность наладить отношения – вы ладили с ним и раньше", – отметил Мартин.

Напомним, с начала операции в Иране президент США Дональд Трамп также обрушил волну критики на британского премьера Кира Стармера и Великобританию за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

7 марта Трамп раскритиковал Великобританию за якобы запоздалые решения, когда, по его словам, США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана. Так он прокомментировал решение Великобритании подготовить авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток.