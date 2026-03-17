В Германии считают, что контролируемая смена режима в Иране – нереалистична

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает нереалистичным рассчитывать на контролируемую смену режима в Иране.

Об этом он заявил во вторник, 17 марта, во время мероприятия в Берлине, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Вадефуль считает, что война на Ближнем Востоке не может иметь исключительно военного решения.

"Военного решения не будет. А контролируемая смена режима, я бы сказал, является гипотетической идеей, которая нереалистична", – сказал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп в беседе со СМИ сказал, что не уверен, жив ли Хаменеи-младший вообще, и непонятно, кто в Иране ответственен за ключевые решения.

Также он считает преждевременным говорить о "победе" в войне против Ирана.

СМИ писали, что американский президент якобы отклонил недавние попытки иранских чиновников возобновить переговоры.