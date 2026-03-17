В Германии считают, что контролируемая смена режима в Иране – нереалистична
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает нереалистичным рассчитывать на контролируемую смену режима в Иране.
Об этом он заявил во вторник, 17 марта, во время мероприятия в Берлине, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".
Вадефуль считает, что война на Ближнем Востоке не может иметь исключительно военного решения.
"Военного решения не будет. А контролируемая смена режима, я бы сказал, является гипотетической идеей, которая нереалистична", – сказал он.
Ранее американский президент Дональд Трамп в беседе со СМИ сказал, что не уверен, жив ли Хаменеи-младший вообще, и непонятно, кто в Иране ответственен за ключевые решения.
Также он считает преждевременным говорить о "победе" в войне против Ирана.
СМИ писали, что американский президент якобы отклонил недавние попытки иранских чиновников возобновить переговоры.