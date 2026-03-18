Зеленський запропонував Трампу і Стармеру ідею для перезавантаження відносин

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу та главі уряду Британії Кіру Стармеру зустрітися та знайти спільну мову після неодноразової критики глави Білого дому на адресу британського прем'єр-міністра.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю BBC після переговорів зі Стармером у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".

Український президент заявив, що, хоча він не вказуватиме Трампу, що робити, обом лідерам слід зустрітися, щоб перезавантажити відносини.

"Я б дуже хотів, щоб президент Трамп зустрівся зі Стармером... щоб у них була спільна позиція", – сказав він.

У вівторок Трамп назвав Стармера "не Вінстоном Черчиллем" і сказав, що, хоча він вважає прем'єр-міністра Великої Британії хорошою людиною, він розчарований.

Зеленський застеріг від розколу серед західних лідерів і сказав, що має "дуже погане передчуття" щодо впливу війни в Ірані на Україну.

Нагадаємо, від початку операції в Ірані президент США Дональд Трамп спрямував хвилю критики на британського прем’єра Кіра Стармера та Британію за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

7 березня Трамп розкритикував Британію за нібито запізнілі рішення, коли, за його словами, США та Ізраїль "майже перемогли" у війні проти Ірану.

17 березня прем'єр Ірландії Міхол Мартін став на захист Стармера на зустрічі з Трампом.