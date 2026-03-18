Зеленский предложил Трампу и Стармеру идею для перезагрузки отношений

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Дональду Трампу и главе правительства Великобритании Киру Стармеру встретиться и найти общий язык после неоднократной критики со стороны главы Белого дома в адрес британского премьер-министра.

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC после переговоров со Стармером в Лондоне, сообщает "Европейская правда".

Украинский президент заявил, что, хотя он не будет указывать Трампу, что делать, обоим лидерам следует встретиться, чтобы перезагрузить отношения.

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп встретился со Стармером... чтобы у них была общая позиция", – сказал он.

Во вторник Трамп назвал Стармера "не Уинстоном Черчиллем" и сказал, что, хотя он считает премьер-министра Великобритании хорошим человеком, он разочарован.

Зеленский предостерег от раскола среди западных лидеров и сказал, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния войны в Иране на Украину.

Напомним, с начала операции в Иране президент США Дональд Трамп обрушил волну критики на британского премьера Кира Стармера и Великобританию за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

7 марта Трамп раскритиковал Великобританию за якобы запоздалые решения, когда, по его словам, США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана.

17 марта премьер Ирландии Михол Мартин встал на защиту Стармера на встрече с Трампом.