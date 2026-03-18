Євросоюз підпише оборонну угоду з Ісландією, яка думає над можливим вступом в ЄС

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас у середу підпише угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони з Ісландією у той час, як країна розмірковує над відновленням переговорів про вступ до ЄС.

Ця угода готувалася давно: глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн вперше оголосила про переговори з питань оборони в липні минулого року, пообіцявши тіснішу співпрацю щодо гібридних загроз, цивільного захисту та безпечних комунікацій.

Спочатку підписання було заплановано на листопад, але так і не відбулося. Мита ЄС на феросплави, введені того ж місяця, викликали різку реакцію з боку Ісландії, тож переговори фактично були заморожені.

Однак тарифи Вашингтона на Ісландію у поєднанні з новими погрозами Дональда Трампа анексувати Гренландію прискорили відновлення діалогу Рейк’явіка з Брюсселем.

Це партнерство виходить за межі оборони, і дипломати вже прораховують наслідки. Якщо Ісландія рухатиметься до членства в ЄС, Норвегія може опинитися під тиском як остання скандинавська країна поза блоком.

А якщо Рейк’явік зрештою перейде на євро, це може знову розпалити дискусію про введення валюти у Швеції.

Нагадаємо, уряд Ісландії схвалив пропозицію щодо проведення 29 серпня референдуму про відновлення переговорів про вступ в ЄС.

